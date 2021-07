Учёные создали калькулятор для вычисления времени смерти пожилых людей

В калькуляторе используется алгоритм под названием RESPECT (Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder life in the Community Tool). Алгоритм разработали на базе данных 488 636 пожилых людей из Онтарио. Все они получали домашний уход в период с 2007 по 2014 год. Калькулятор включает в себя широкий спектр вопросов, отражающих различные параметры: возраст, пол, когнитивные нарушения, заболевания, социально-демографические факторы и т.д.

Алгоритм может предсказать как то, что пациенту осталось жить четыре недели, так и то, что он может прожить ещё десять лет.

Калькулятор доступен на английском языке по этой ссылке.