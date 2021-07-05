Учёные создали калькулятор для вычисления времени смерти пожилых людей

Наука и технологии
Сегодня в 14:35
Учёные создали калькулятор для вычисления времени смерти пожилых людейЭто может пригодиться тем, кто ухаживает за ними
Канадские учёные разработали калькулятор, который предсказывает наиболее вероятное время смерти для пожилых людей. Это помогает подобрать правильный уход за ними.
В калькуляторе используется алгоритм под названием RESPECT (Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder life in the Community Tool). Алгоритм разработали на базе данных 488 636 пожилых людей из Онтарио. Все они получали домашний уход в период с 2007 по 2014 год. Калькулятор включает в себя широкий спектр вопросов, отражающих различные параметры: возраст, пол, когнитивные нарушения, заболевания, социально-демографические факторы и т.д.
Алгоритм может предсказать как то, что пациенту осталось жить четыре недели, так и то, что он может прожить ещё десять лет.
Калькулятор доступен на английском языке по этой ссылке.