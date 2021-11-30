Учёные создали камеру размером с крупинку соли

Учёные создали камеру размером с крупинку солиПри этом устройство делает качественные снимки
Американские учёные создали мини-камеру размером с крупицу соли. В будущем, по словам экспертов, такая технология позволит установить на задней панели смартфона вместо нескольких объективов один - сверхширокий, при этом вся панель станет как бы огромной камерой. Результаты исследования были опубликованы 29 ноября в издании Nature Communications.
Новая разработка основана на технологии, которая называется метаповерхностью. Её можно производить так же, как компьютерный чип. Ширина такой метаповерхности - всего 0,5 миллиметра, но на ней находятся 1,6 миллиона цилиндрических столбиков.
Учёным удалось улучшить качество изображения, которое получается при помощи новой камеры. До этого другие сверхкомпактные метаповерхностные линзы имели множество недостатков: они сильно искажали картинку, имели узкий угол обзора, ограниченную способность захватывать полный спектр видимого света для получения необходимых оттенков.