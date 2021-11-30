Наука и технологии
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Учёные создали камеру размером с крупинку соли

При этом устройство делает качественные снимки
Учёные из Принстонского и Вашингтонского университетов разработали новую сверхкомпактную камеру. Она позволяет получать чёткие цветные изображения наравне с обычными объективами.
Учёные создали камеру размером с крупинку соли

Американские учёные создали мини-камеру размером с крупицу соли. В будущем, по словам экспертов, такая технология позволит установить на задней панели смартфона вместо нескольких объективов один - сверхширокий, при этом вся панель станет как бы огромной камерой. Результаты исследования были опубликованы 29 ноября в издании Nature Communications.

Новая разработка основана на технологии, которая называется метаповерхностью. Её можно производить так же, как компьютерный чип. Ширина такой метаповерхности - всего 0,5 миллиметра, но на ней находятся 1,6 миллиона цилиндрических столбиков.

Учёные создали камеру размером с крупинку соли

Учёным удалось улучшить качество изображения, которое получается при помощи новой камеры. До этого другие сверхкомпактные метаповерхностные линзы имели множество недостатков: они сильно искажали картинку, имели узкий угол обзора, ограниченную способность захватывать полный спектр видимого света для получения необходимых оттенков.

Источник: Phys.org
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