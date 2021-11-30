Учёные создали камеру размером с крупинку соли

Американские учёные создали мини-камеру размером с крупицу соли. В будущем, по словам экспертов, такая технология позволит установить на задней панели смартфона вместо нескольких объективов один - сверхширокий, при этом вся панель станет как бы огромной камерой. Результаты исследования были опубликованы 29 ноября в издании Nature Communications.

Новая разработка основана на технологии, которая называется метаповерхностью. Её можно производить так же, как компьютерный чип. Ширина такой метаповерхности - всего 0,5 миллиметра, но на ней находятся 1,6 миллиона цилиндрических столбиков.