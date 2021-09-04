Учёные создали «камеру» размером с молекулу

Учёным потребовалось несколько попыток, чтобы воплотить свою задумку в реальность. В первой попытке наночастицы золота вышли из-под контроля, выпали из раствора и испортили эксперимент. Но как только исследователи добавили квантовые точки, камера ограничила и отрегулировала собственную сборку и остановилась на подходящем размере.