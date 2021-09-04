Учёные создали «камеру» размером с молекулу

Наука и технологии
Сегодня в 16:42
Учёные создали «камеру» размером с молекулуДля отслеживания химических реакций
Исследователи из Кембриджского университета смогли получить беспрецедентный взгляд на протекание химических реакций в режиме реального времени благодаря новой «камере» размером с молекулу.
Это устройство является, по сути, скоплением наночастиц золота, полупроводниковых нанокристаллов, называемых квантовыми точками и молекулярного «клея». Оно использует процесс, похожий на фотосинтез, чтобы точно определить, что происходит, когда различные молекулы взаимодействуют друг с другом во время реакции.
University of Cambridge
Учёным потребовалось несколько попыток, чтобы воплотить свою задумку в реальность. В первой попытке наночастицы золота вышли из-под контроля, выпали из раствора и испортили эксперимент. Но как только исследователи добавили квантовые точки, камера ограничила и отрегулировала собственную сборку и остановилась на подходящем размере.