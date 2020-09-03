Учёные создали квантовую сеть на восемь пользователей

Технология квантовой коммуникации предоставляет абсолютно защищённые каналы связи. Однако, чтобы её использовать, нужно научиться передавать данные на расстояния десятков и сотен километров. Пока большинство подобных примеров квантовой коммуникации используют доверительные узлы, но если этих узлов много, то становится невозможно обеспечить их безопасность.

Команда учёных смогла создать квантовую сеть на большой дистанции без доверительных узлов. Информацию по ней распределяли между восемью пользователями. Новый метод позволил значительно сократить количество используемых каналов связи. Любопытно, что пользователей может соединять всего один канал, но каждый из них при этом может передать информацию каждому.