Учёные создали «лазанью» для преобразования тепла в электричество

Исследователи взяли слои дисульфида молибдена и диселенида молибдена толщиной в один атом и сложили их вместе. Слои можно было соединять по-разному. Учёные смогли создать стопки слоёв, связанных вместе силами Ван-дер-Ваальса. Они также могут быть сильно связаны с помощью более традиционных методов, в частности химического осаждения из газовой фазы (CVD).

Учёные увидели, что слои, прочно связанные CVD, пропускают значительно больше тепла, чем их слабосвязанные аналоги. А вот гетероструктуры из слоёв, подобные лазанье, имели значительно более низкие уровни теплопередачи.

Это открытие поможет создать новые термоэлектрические материалы, в которых тепло можно будет эффективно направлять для преобразования в электричество.