Учёные создали лазер для управления молниями

Как пишет BBC, лазерный луч зеркально отображает процесс возникновения молнии. Он прокладывает путь и намечает мишень для электрического разряда. По сути, луч служит целеуказателем для электрического разряда. В качестве проводника тут выступают графеновые микрочастицы. Лазерный луч нагревает микрочастицы и создаёт канал с высокой проходимостью, по которому идёт электрический разряд.

Разработку пока испытали только в лаборатории. Там были созданы условия грозового неба. Технология должна работать на больших расстояниях. Она может найти применение во многих сферах, даже в медицине.