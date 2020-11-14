Наука и технологии
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Учёные создали лазер для управления молниями
В системе ещё используется графен
Австралийские учёные создали сверхточный лазерный луч для управления молниями. Он позволит отводить их и спасти леса от пожаров — молнии являются одной из главных причин катастроф.
Как пишет BBC, лазерный луч зеркально отображает процесс возникновения молнии. Он прокладывает путь и намечает мишень для электрического разряда. По сути, луч служит целеуказателем для электрического разряда. В качестве проводника тут выступают графеновые микрочастицы. Лазерный луч нагревает микрочастицы и создаёт канал с высокой проходимостью, по которому идёт электрический разряд.
Разработку пока испытали только в лаборатории. Там были созданы условия грозового неба. Технология должна работать на больших расстояниях. Она может найти применение во многих сферах, даже в медицине.