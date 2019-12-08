Учёные создали лягушачий «телефон» для наблюдения за животными

На самом деле, это не совсем телефон, а акустическое средство наблюдения. Используя девайс, учёные могут записывать всё, что происходит у лягушек, причём животные могут находиться на расстоянии до 150 метров от «телефона». Наблюдая таким образом за земноводными, исследователи могут анализировать информацию и понимать, как живёт популяция.

FrogPhone делает исследования менее затратными по времени и ресурсам. Вместо того, чтобы каждый раз ездить в «поле» для наблюдений, учёным достаточно один раз установить там устройство и затем позвонить на него из лаборатории.