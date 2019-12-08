Наука и технологии
Сегодня 10:44
Учёные создали лягушачий «телефон» для наблюдения за животными
Назвали его FrogPhone
Наблюдать за животными — непростая задача. Выслеживать лягушек, например, в естественной среде их обитания учёным порой не совсем сподручно. Однако теперь исследователи могут следить за перемещением популяций земноводных, не выходя из лаборатории. Поможет им в этом специальный FrogPhone.
На самом деле, это не совсем телефон, а акустическое средство наблюдения. Используя девайс, учёные могут записывать всё, что происходит у лягушек, причём животные могут находиться на расстоянии до 150 метров от «телефона». Наблюдая таким образом за земноводными, исследователи могут анализировать информацию и понимать, как живёт популяция.
FrogPhone делает исследования менее затратными по времени и ресурсам. Вместо того, чтобы каждый раз ездить в «поле» для наблюдений, учёным достаточно один раз установить там устройство и затем позвонить на него из лаборатории.