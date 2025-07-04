Это стало возможным благодаря особому составу смолы и использованию света разной длины волны. Фиолетовый свет делает материал эластичным и резиновым, а ультрафиолетовый — твёрдым и прочным. Если плавно менять освещение, можно добиться постепенного перехода между мягкой и жёсткой частью без резкой границы.

Идея пришла от природы — например, кость в теле переходит в гибкий хрящ без слабых мест. Такая технология позволяет создавать прочные объекты, в которых разные по свойствам участки соединяются без риска поломки.

Смолу уже применили для создания амортизатора с жёсткими пружинами внутри мягкого цилиндра, гибкой электроники с защитой проводов и модели коленного сустава с твёрдыми «костями» и гибкими «связками».