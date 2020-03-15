Учёные создали материал для защиты здоровых органов во время химиотерапии

Это многофункциональный полимерный наноматериал. Его использование позволяет минимизировать воздействие химии на здоровые органы при лечении рака. Когда материал попадает в организм, он может концентрироваться в определённых органах, и при этом нести на себе лекарства. То есть разработку можно использовать в качестве транспортировщика для доставки препаратов к больным органам. Таким образом будут убиты два зайца — воздействие на опухоль будет усилено, а организм будет меньше страдать от последствий химиотерапии.

Сейчас учёные работают над тем, чтобы научиться управлять материалом, а именно установить скорость высвобождения, то есть скорость, с которой материал отдаёт лекарство.