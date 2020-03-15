Наука и технологии
Сегодня 18:00
Учёные создали материал для защиты здоровых органов во время химиотерапии
Он может концентрировать препараты на больных органах
Учёные из Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) создали материал для защиты здоровых органов во время химиотерапии.
Это многофункциональный полимерный наноматериал. Его использование позволяет минимизировать воздействие химии на здоровые органы при лечении рака. Когда материал попадает в организм, он может концентрироваться в определённых органах, и при этом нести на себе лекарства. То есть разработку можно использовать в качестве транспортировщика для доставки препаратов к больным органам. Таким образом будут убиты два зайца — воздействие на опухоль будет усилено, а организм будет меньше страдать от последствий химиотерапии.
Сейчас учёные работают над тем, чтобы научиться управлять материалом, а именно установить скорость высвобождения, то есть скорость, с которой материал отдаёт лекарство.