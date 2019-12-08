Наука и технологии
Сегодня 15:02
Учёные создали материал со свойствами человеческой кожи
Его можно использовать для производства роботов
Учёные из Австралии создали гидрогель, который так же прочен, как настоящая кожа, сухожилия или даже кости. Кроме того, материал способен восстанавливаться самостоятельно.
Авторы работы рассказали, что гидрогели обычно довольно непрочные. Но новый материал можно без опасений использовать для поднятия довольно тяжёлых объектов. Также он способен менять свою форму и обладает памятью, то есть возвращается к прежнему состоянию при тепловом воздействии. Причём делать это всё материал может всего за 10 секунд, в то время как у предыдущих аналогов на это уходило 10 минут и более. Исследователи говорят, что никто до них ещё не смог получить все вышеперечисленные свойства в одном гидрогеле.
Данный материал имеет перспективы использования в следующем поколении роботов и биомедицинских устройствах.