Учёные создали материал со свойствами человеческой кожи

Авторы работы рассказали, что гидрогели обычно довольно непрочные. Но новый материал можно без опасений использовать для поднятия довольно тяжёлых объектов. Также он способен менять свою форму и обладает памятью, то есть возвращается к прежнему состоянию при тепловом воздействии. Причём делать это всё материал может всего за 10 секунд, в то время как у предыдущих аналогов на это уходило 10 минут и более. Исследователи говорят, что никто до них ещё не смог получить все вышеперечисленные свойства в одном гидрогеле.

Данный материал имеет перспективы использования в следующем поколении роботов и биомедицинских устройствах.