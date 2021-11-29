Учёные создали менее хрупкие алмазы

И за твёрдость, и за хрупкость алмазов отвечает высокая структурная упорядоченность расположения атомов углерода в его кристаллической решетке. Эта упорядоченность сохраняется и на ближнем порядке, и на расстояниях, сопоставимых с размерами атомов, и на дальнем порядке. Чтобы сделать алмаз менее хрупким, учёным надо было создать такую структуру, в которой упорядоченность сохранялась бы только на ближних и средних дистанциях.

Для этого на этапе создания алмаза учёные добавили фуллерены. Своих целей исследователям удалось добиться. Оказалось, что при давлении и нагреве микросферы фуллеренов коллапсируют, встраиваясь в структуру алмаза.