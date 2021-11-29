Учёные создали менее хрупкие алмазы

Наука и технологии
Сегодня в 14:27
1 мин.
Учёные создали менее хрупкие алмазыКое-что внесли на этапе получения
Алмаз считают самым твёрдым минералом в природе. Однако он при этом является достаточно хрупким — его можно разбить молотком. Учёные же научились создавать менее хрупкие алмазы.
И за твёрдость, и за хрупкость алмазов отвечает высокая структурная упорядоченность расположения атомов углерода в его кристаллической решетке. Эта упорядоченность сохраняется и на ближнем порядке, и на расстояниях, сопоставимых с размерами атомов, и на дальнем порядке. Чтобы сделать алмаз менее хрупким, учёным надо было создать такую структуру, в которой упорядоченность сохранялась бы только на ближних и средних дистанциях.
Для этого на этапе создания алмаза учёные добавили фуллерены. Своих целей исследователям удалось добиться. Оказалось, что при давлении и нагреве микросферы фуллеренов коллапсируют, встраиваясь в структуру алмаза.
Источник: Naked Science