Учёные создали надёжную «ДНК-флешку»

Учёные в новом эксперименте изменили химический состав молекулы ДНК. Они пояснили, что «ДНК — один из лучших, если не самый лучший вариант, особенно для хранения архивных данных. Ежедневно интернет генерирует несколько петабайт данных. Всего одного грамма ДНК достаточно, чтобы сохранить этот объём информации. Настолько велика ёмкость ДНК как цифрового хранилища».

Кроме того, молекула может сохраняться в окружающей среде тысячи лет, не теряя закодированную в ней информацию.

Чтобы улучшить свойства ДНК, учёные добавили в молекулу новые нуклеотиды. Природная ДНК состоит из четырёх — A, T, C и G. В искусственной к ним добавили ещё семь. «Мы опробовали 77 разных комбинаций этих 11 нуклеотидов и выяснили, что наш метод их превосходно различает», — отметили учёные.