Учёные создали наноматериал, способный заменить человеческие ткани

«Мы были по-настоящему удивлены тому, что материал оказался очень мягким, гибким и экстремально эластичным», — рассказали исследователи.

Кроме того, разработка нетоксична. Она сделана из того же материала, что и органическое стекло.

Сначала исследователи хотели создать материал на замену костной ткани. Однако увидели, что манипулируя разработкой на наноуровне, могут добиться для неё резиновой структуры. Такой материал способен заменить хрящи, что может помочь при многих заболеваниях.

Данный материал также можно обработать с помощью небольших белков, чтобы сделать его антибактериальным. Это позволит использовать его в мочевых катетерах.