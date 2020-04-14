Учёные создали наноструктуру прочнее алмаза

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине провели уникальный опыт — они получили наноразмерную решётчатую структуру, которая имеет меньшую плотность, чем алмаз, но при этом не теряет в прочности.

Ранее подобные решётчатые наноструктуры создавали в виде объёмной решётки с лучевыми распорками в каждой плоскости и между вершинами ячейки. Учёные теоретически рассчитали, что распорки из нанопластинок сделают структуру прочнее. Однако реализовать это до сих пор не удавалось.

Теперь же учёные смогли напечатать такую структуру.

«Хотя теоретические характеристики этих структур предсказывались ранее, мы стали первой группой, которая экспериментально подтвердила, что они (прим. структуры) могут работать так же хорошо, как предсказывалось. Кроме того, мы продемонстрировали спроектированный материал с беспрецедентными механическими характеристиками», — говорит один из авторов исследования.