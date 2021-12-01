Учёные создали нетающий лёд

«Вы можете использовать их в течение 13 часов для охлаждения, а затем собрать, промыть водой и положить в морозильную камеру, чтобы снова заморозить для следующего использования», — рассказали учёные.

Такие кубики наносят меньше вреда природе: во-первых, они могут снизить потребление воды, а во-вторых, компостируются.