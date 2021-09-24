Учёные создали новый материал для улучшения беспроводной связи

Как пишет Naked Science, материал создан на основе гексаферрита бария и парафина. Гексаферриты можно использовать для создания электронных компонентов беспроводной связи, в том числе 5G. В новом материале важным элементом стали ионы стронция.

Учёные увидели, что при увеличении концентрации ионов стронция в гексаферрите бария снижались диэлектрические и магнитные потери в СВЧ-диапазоне. В итоге материал пропускает 99,77% входного сигнала без искажения или ослабления.

Авторы разработки пояснили, что новый материал может использоваться при разработке пассивных компонентов устройств беспроводной связи, например, фильтров.