Учёные создали первую в мире сталь без углерода

Стал уже договорились продавать Volvo в тестовом режиме. Если всё будет хорошо, то машины, сделанные из этого материала, появятся к 2026 году.

«Первая в мире сталь, не содержащая ископаемых углеводородов, — это не только прорыв для SSAB, но и доказательство того, что можно значительно сократить глобальный углеродный след сталелитейной промышленности», — сказали в компании.

Стоит отметить, что на производство стали приходится 7-9% выбросов углекислого газа на Земле. Это довольно значительный объём для разработки всего одного продукта. В новой стали углерод заменяют водородом, а также используют возобновляемую электроэнергию при производстве.