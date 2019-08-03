Учёные создали первый эмбрион человекообезьяны

Эксперимент проводился в Китае, так как в этой стране разрешены подобные опыты. На днях глава испанского Католического университета Мурсии, который принимал участие в исследовании, заявила, что учёные готовят к публикации статьи о создании химерных человекообезьян.

Эксперимент проходил следующим образом: сначала исследователи изменили определённый ген в клетках обезьян так, чтобы у них не смог сформироваться какой-то орган. После этого учёные ввели в генно-модифицированный эмбрион стволовые клетки человека, которые могут становиться клетками любой ткани, а следовательно клетками того органа.

Стоит отметить, что исследователи не довели эксперимент до конца: химере не дали родиться. Всё дело в этических рекомендациях Еврокомиссии. Тем не менее, результаты опыта его авторы называют многообещающими.

Эта же команда исследователей ранее сообщала о создании эмбрионов крысомышей и человекосвиней.