Учёные создали пластырь, меняющий цвет в зависимости от инфекции
Устойчивость бактерий к лекарствам — большая проблема современной медицины. Микроорганизмы развивают её постепенно, делая старые аппараты неэффективными. Новый пластырь умеет определять, выработали ли бактерии, которые инфицировали организм человека, устойчивость к препаратам.
Зелёный цвет пластыря означает отсутствие или незначительную концентрацию бактерий, жёлтый — наличие бактерий, чувствительных к антибиотикам широкого спектра, красный — наличие устойчивых к антибиотикам бактерий. Если индикатор жёлтый, то пластырь сам вводит пациенту лекарства для борьбы с инфекцией.
При красном индикаторе разработка тоже не бесполезна. Если на пластырь посветить, то он введёт пациенту высокоактивный кислород, который ослабит бактерии и сделает их более чувствительными к лекарству.
Из статьи «Colorimetric Band-aids for Point-of-Care Sensing and Treating Bacterial Infection»