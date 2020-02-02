Учёные создали пластырь, меняющий цвет в зависимости от инфекции

Устойчивость бактерий к лекарствам — большая проблема современной медицины. Микроорганизмы развивают её постепенно, делая старые аппараты неэффективными. Новый пластырь умеет определять, выработали ли бактерии, которые инфицировали организм человека, устойчивость к препаратам.

Зелёный цвет пластыря означает отсутствие или незначительную концентрацию бактерий, жёлтый — наличие бактерий, чувствительных к антибиотикам широкого спектра, красный — наличие устойчивых к антибиотикам бактерий. Если индикатор жёлтый, то пластырь сам вводит пациенту лекарства для борьбы с инфекцией.

При красном индикаторе разработка тоже не бесполезна. Если на пластырь посветить, то он введёт пациенту высокоактивный кислород, который ослабит бактерии и сделает их более чувствительными к лекарству.