Наука и технологии
Сегодня 18:30
Учёные создали подобие голографического проектора из «Звёздных войн»
Тягаться с вымышленными технологиями разработка пока не может
Для общения на расстоянии в «Звёздных войнах» использовался специальный голографический проектор, который мог воссоздавать 3D-копию собеседника. Конкурировать с технологиями из глубин космоса земные учёные, конечно, не стали, но представили недавно одно любопытное устройство. Оно может отображать анимированные 3D-объекты, способные разговаривать и взаимодействовать с наблюдателем.
Разработка исследователей из Сассекского университета может отображать, например, бабочку, взмахивающую крыльями, и вращающуюся модель Земли. Устройство использует технологию акустической левитации. В нём есть платформы с несколькими рядами миниатюрных динамиков. Звуковое давление, создаваемое ими, удерживает в воздухе небольшие шарики. Они постоянно переворачиваются, имитируя движение объекта. Цвет предметам придают светодиоды.
Изображения также могут сопровождаться звуками, и их можно будет даже потрогать. Создатели устройства надеются, что оно найдёт своё применение в сфере развлечений. С его помощью люди смогут, например, «наколдовать» заклинание, как в «Гарри Поттере», получив совершенно новый опыт.