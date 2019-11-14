Учёные создали подобие голографического проектора из «Звёздных войн»

Разработка исследователей из Сассекского университета может отображать, например, бабочку, взмахивающую крыльями, и вращающуюся модель Земли. Устройство использует технологию акустической левитации. В нём есть платформы с несколькими рядами миниатюрных динамиков. Звуковое давление, создаваемое ими, удерживает в воздухе небольшие шарики. Они постоянно переворачиваются, имитируя движение объекта. Цвет предметам придают светодиоды.

Изображения также могут сопровождаться звуками, и их можно будет даже потрогать. Создатели устройства надеются, что оно найдёт своё применение в сфере развлечений. С его помощью люди смогут, например, «наколдовать» заклинание, как в «Гарри Поттере», получив совершенно новый опыт.