Наука и технологии
20:35, 13 февраля 2023
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Учёные создали «полосу препятствий» для сперматозоидов

Чтобы выявлять активных

Учёные нашли способ отделять здоровых сперматозоидов от нефункционирующих. Это может ускорить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), увеличивая шансы пары на зачатие ребенка.

Учёные создали «полосу препятствий» для сперматозоидов

Фото: Unsplash

Исследователи создали установку с четырьмя крошечными каналами, каждый диаметром всего 90 микрометров. В экспериментах образцы спермы вводили в установку с помощью шприца, создавая направление потока. Из-за препятствий активные клетки меняли направление и плыли к ближайшим резервуарам.

В целом исследователи обнаружили, что менее половины (40%) клеток были подвижными по сравнению со всеми оставшимися в резервуарах. Такая «полоса препятствий» позволит сортировать качественные сперматозоиды, чтобы увеличить шансы на искусственное оплодотворение.

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