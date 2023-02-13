Учёные создали «полосу препятствий» для сперматозоидов

20:35, 13 февраля 2023
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Учёные создали «полосу препятствий» для сперматозоидовЧтобы выявлять активных
Учёные нашли способ отделять здоровых сперматозоидов от нефункционирующих. Это может ускорить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), увеличивая шансы пары на зачатие ребенка.
Фото: Unsplash
Исследователи создали установку с четырьмя крошечными каналами, каждый диаметром всего 90 микрометров. В экспериментах образцы спермы вводили в установку с помощью шприца, создавая направление потока. Из-за препятствий активные клетки меняли направление и плыли к ближайшим резервуарам.
В целом исследователи обнаружили, что менее половины (40%) клеток были подвижными по сравнению со всеми оставшимися в резервуарах. Такая «полоса препятствий» позволит сортировать качественные сперматозоиды, чтобы увеличить шансы на искусственное оплодотворение.