Учёные создали препарат, сжигающий жир как при занятиях спортом

Данное средство, получившее название SLU-PP-332, не влияет на аппетит, но стимулирует метаболические процессы, связанные с физическими нагрузками.

В результате его действия ускоряется обмен веществ и расход энергии, что напоминает то, что происходит при занятиях спортом или голодании.

Основной механизм действия препарата направлен на воздействие на группу белков ERR, которые регулируют ключевые метаболические пути в органах, потребляющих энергию. Обычно эти белки активируются во время физической активности.

В эксперименте на мышах с ожирением применение SLU-PP-332 привело к снижению набранного жира в 10 раз и общему похудению на 12% от массы тела.

Исследователи планируют дальнейшую оптимизацию препарата и проведение тестов на большем количестве животных. В перспективе ожидается начало исследований на людях.

На данный момент серьёзных побочных эффектов от применения препарата не выявлено.