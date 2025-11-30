Учёные создали растягивающуюся экологичную батарею, вдохновившись лимонами

Затем инженеры применили технику вырезания по бумаге и сделали особые надрезы в корпусе батареи. Благодаря этому она может растягиваться на 80% от своей исходной длины, не теряя мощности. Чтобы проверить работоспособность, учёные создали миниатюрный сенсор. Маленькая батарейка размером 1×1 см успешно питала устройство, выдавая почти такую же мощность, как обычная батарейка AA.

После использования батарею погрузили в солевой раствор, и её желатиновый электролит и магниевый электрод полностью разложились за два месяца.