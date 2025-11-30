Учёные создали растягивающуюся экологичную батарею, вдохновившись лимонами

Учёные создали растягивающуюся экологичную батарею, вдохновившись лимонамиСпасибо «детским» опытам
© Ferra.ru
В новой батарее используется желатин как электролит, а магний и молибден служат электродами. Эти элементы безвредны и могут естественно разлагаться. Однако магний покрывается пленкой, которая мешает нормальной работе батареи. Тогда команда добавила в желатиновый электролит лимонную и молочную кислоты. Они разрушили эту пленку, что позволило повысить напряжение и продлить срок службы батареи.
Затем инженеры применили технику вырезания по бумаге и сделали особые надрезы в корпусе батареи. Благодаря этому она может растягиваться на 80% от своей исходной длины, не теряя мощности. Чтобы проверить работоспособность, учёные создали миниатюрный сенсор. Маленькая батарейка размером 1×1 см успешно питала устройство, выдавая почти такую же мощность, как обычная батарейка AA.
После использования батарею погрузили в солевой раствор, и её желатиновый электролит и магниевый электрод полностью разложились за два месяца.