Учёные создали робота из живых клеток

Сначала исследователи из Университета Вермонта и Университета Тафтса взяли у эмбрионов лягушек ткани кожи и сердца. Затем они вырастили отделённые клетки и при помощи крошечных щипцов, а также тонких электродов разрезали и соединили их под микроскопом. Учёные следовали модели, которую перед этим создали на компьютере.

Каждый из роботов имеет длину около 1 мм. «Ксеноботами» их назвали потому, что для их создания использовались клетки лягушек вида Xenopus laevis.

Искусственные организмы смогли согласованно двигаться. А ещё более важное их свойство — это способность к самовосстановлению.

«Это шаг к использованию компьютерных организмов для интеллектуальной доставки лекарств», — рассказал один авторов работы.