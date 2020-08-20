Учёные создали робота на спирте

Метанол употреблять внутрь нельзя, но он может обеспечить роботу длительную автономную работу. Получается даже лучше, чем с аккумуляторами, пишет Naked Science.

Американские специалисты спроектировали для робота «мускулы», которые сокращаются при сгорании метанола. В их основе лежат тонкие проволоки нитинола с памятью формы. То есть их можно деформировать, но при нагреве они возвращаются в исходную форму. На нити напылили платиновый катализатор, на котором и происходит сгорание паров метанола. Как робот ходит, можно посмотреть на этом видео: