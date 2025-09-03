Учёные создали робота-водомерку, что ходит по воде

Биолог Виктор Ортега-Хименес изучал, как насекомые ускоряются и резко поворачивают, словно «летают» по воде. Он обнаружил, что вееры ног раскрываются при контакте с водой и меняют форму в зависимости от течения.

Команда Ортега создала искусственные вееры для робота Rhagobot, которые работают по тому же принципу. Они крепятся к средним ногам и автоматически раскрываются в воде и закрываются вне её, без дополнительного источника энергии. Благодаря этому Rhagobot движется быстрее, делает резкие повороты и экономит энергию.