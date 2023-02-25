Учёные создали роботов-пчёл. Вот для чего это нужно

18:08, 25 февраля 2023
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Учёные создали роботов-пчёл. Вот для чего это нужноРоботы могут помочь природе
Учёные создали роботизированных пчёл, чтобы те стимулировали размножение матки, например, кормя её правильными продуктами в нужное время.
Фото: Unsplash
Проект называется RoboRoyale. Он сосредоточен исключительно на пчеле-матке, а не на всей колонии. Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать, как поддержка одного ключевого организма может стимулировать всю колонию.
Система с несколькими роботами, которую команда надеется начать тестировать в ближайшие месяцы, со временем научится ухаживать за маткой, чтобы оптимизировать ее кладку яиц и выработку феромонов — веществ, влияющих на поведение улья.