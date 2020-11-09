Учёные создали самополивающуюся почву

Исследователи добавили в почву суперабсорбирующий гель. Он состоит из веществ, которые могут поглощать водяные пары из воздуха и сжимаются при росте температуры выше 32 градусов по Цельсию. Гель способен поглощать до четырёх граммов воды на грамм сухого вещества при относительной влажности воздуха 90%. Когда температура повышается, материал сам отдаёт влагу.

Учёные смешали гель с песчаной почвой. Один грамм такой смеси может поглотить 1,1 грамма воды из атмосферы с 90-процентной влажностью при 20 градусах по Цельсию. Исследователи вырастили редис в такой почве. Оказалось, что его можно было не поливать в первые дни: ростки выжили и развились.