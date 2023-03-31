Учёные создали самую лёгкую краску в мире

Новая краска сделана не из пигмента. Вместо этого цвет создается структурно за счёт расположения наночастиц. По расчётам учёных, чтобы покрыть краской Боинг 747 потребуется всего 1,4 кг. Для сравнения: обычной краски понадобилось бы не менее 454 кг.

Исследователи также говорят, что поверхности под новой краской остаются на 13-16 градусов по Цельсию холоднее, чем под обычной.

Пока новое покрытие было сделано лишь в небольших количества в лаборатории, мы далеки от массового производства.