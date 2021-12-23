Учёные создали самую тонкую ёлку в мире

При этом получившаяся ёлка составляет около 14 сантиметров в длину. Поскольку она сделана из графена, она состоит только из атомов углерода в одном слое. Ёлка вырезается из рулона графена длиной 10 метров, переносится одним куском, а затем сканируется терагерцевым излучением.

Учёные назвали это самой тонкой рождественской ёлкой в ​​мире. Но за рождественской шуткой скрывается важный прорыв. Исследователям впервые удалось сделать поточный контроль качества графенового слоя во время его переноса. Это является ключом к получению стабильных, воспроизводимых и пригодных для использования свойств материала, что является предпосылкой для использования графена, например, в электронных схемах.