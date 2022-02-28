Учёные создали самый красный материал

С точки зрения физики насыщенность характеризуется спектральной плотностью внутри и вне диапазона, который соответствует какому-то цвету. Когда она равна нулю, цвет максимально насыщен. Интересно, что в природе такого с красным цветом не достигается. Даже красные перья тропических птиц не полностью красные: в их спектрах есть синие или зелёные компоненты.

Учёные же смогли создать красный материал, обладающий рекордной насыщенностью. Исследователи смогли правильно подобрать форму и расположения двух кремниевых наноантенн, поддерживающих квазисвязанные состояния в континууме. Учёным пришлось вырастить на кварцевой подложке слой аморфного кремния, из которого вытравливали массив наноантенн нужной формы. Отмечается, что полученный красный цвет вышел за пределы треугольника на хроматической диаграмме, используемом в стандарте sRGB.