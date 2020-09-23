Учёные создали самый маленький холодильник

Кратко об изобретении пишет Naked Science. «Самым миниатюрным холодильников в мире» назвали термоэлектрическое охлаждающее устройство размером около 100 нанометров. Такие холодильники могут стать основной технологий для борьбы с перегревом микроэлектроники.

Чтобы понять устройство новой разработки, нужно знать, что есть термоэлектрогенераторы, которые позволяют использовать разницу в температурах для получения электрического потенциала. Для этого применяют, например, цепь разных проводников, между которым помещается полупроводник. В такой системе возможно и обратное преобразование, то есть при подаче тока проводники могут нагреваться или охлаждаться.

Этот принцип и использовали учёные. Они получили отдельные кристаллы полупроводников и собрали из них миниатюрное термоэлектрическое устройство. «Благодаря своей крошечной величине он (прим. холодильник) работает в миллионы раз быстрее, чем такой же холодильник объёмом в кубический миллиметр, и ещё в миллионы раз быстрее, чем холодильник на вашей кухне», — пояснили учёные.

На фото на обложке запечатлена область охлаждающегося контакта между полупроводниками. Авторство: UCLA