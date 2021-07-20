Учёные создали самый тонкий в мире магнит

Разработка может применяться для развития компьютерной памяти, вычислений и даже квантовых систем. Учёные рассказали, что они стали первыми, кто создал двумерный магнит, работающий при комнатной температуре и химически стабильный в условиях окружающей среды.

Магнитные компоненты современных запоминающих устройств обычно состоят из тонких магнитных плёнок. Но на атомном уровне эти магнитные плёнки остаются трёхмерными — толщиной в сотни или тысячи атомов. На протяжении десятилетий исследователи хотели создать тонкие и маленькие двумерные магниты. Это позволило бы хранить данные с гораздо большей плотностью.

Первые такие магниты, к сожалению, теряли свои свойства и становились химические нестабильными при комнатной температуре. Новый магнит исправляет этот недостаток. А его толщина составляет всего один атом.