Учёные создали сердечный протез, способный расти вместе с ребёнком

Учёные разработали искусственный лёгочный клапан. Сердечные клапаны — это перегородки между различными частями органа, которые должны пропускать кровь только в одну сторону.

Замена таких протезов предполагает общую анестезию, поэтому процедура может быть опасной для развития мозга. Кроме того, свежеустановленный искусственный клапан повышает риск закупорки сосудов.

Учёные смогли сделать прототипы лёгочных клапанов, которым можно менять диаметр, не изымая их из тела. Эти устройства имплантировали семи ягнятам и четырём взрослым овцам. Спустя определённое время учёные увеличивали диаметр протеза с помощью баллона и катетера. Результаты эксперимента удовлетворили исследователей. Однако искусственные клапаны следует проверять и дальше.