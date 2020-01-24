Учёные создали щит для полиции из полиэтиленовых пакетов

Щит изобрели ещё три года назад в Университете Бригама Янга, но изготовили только сейчас. Он состоит из так называемых «сверхвысокомолекулярных полиэтиленовых материалов». Их покрытие представляет собой водонепроницаемую, прочную и гибкую оболочку из гипалона, своеобразной формы полиэтилена. Как пишет «Популярная механика», щит, по сути, создан из полиэтиленовых пакетов.

Весит готовый щит всего 2,3 килограмма. Его можно сложить до размеров книжки. Разворачивается он в прямоугольник с ручкой габаритами 0,6 на 0,9 м. Щит защищает от пуль и осколков, но в целом может и остановить пулю калибра .357 SIG FMJ FN, движущуюся со скоростью около 448 м/с.