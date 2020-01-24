Наука и технологии
Вчера 20:30
Учёные создали щит для полиции из полиэтиленовых пакетов
Он может складываться
Обычные щиты для полицейских достаточно громоздкие и тяжёлые, поэтому американская компания ATCS создала лёгкий Swift Shield, который может складывать в конверт. Состоит он из формы полиэтилена — материала, из которого делают пакеты.
Щит изобрели ещё три года назад в Университете Бригама Янга, но изготовили только сейчас. Он состоит из так называемых «сверхвысокомолекулярных полиэтиленовых материалов». Их покрытие представляет собой водонепроницаемую, прочную и гибкую оболочку из гипалона, своеобразной формы полиэтилена. Как пишет «Популярная механика», щит, по сути, создан из полиэтиленовых пакетов.
Весит готовый щит всего 2,3 килограмма. Его можно сложить до размеров книжки. Разворачивается он в прямоугольник с ручкой габаритами 0,6 на 0,9 м. Щит защищает от пуль и осколков, но в целом может и остановить пулю калибра .357 SIG FMJ FN, движущуюся со скоростью около 448 м/с.