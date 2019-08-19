Учёные создали шорты для бега, благодаря которым человек чувствует, будто меньше весит

Технологичная система состоит из гибких шорт и мотора, который закрепляется на пояснице. Последний связан с двумя тросами, которые закреплены другими концами на бедрах. Когда нога движется назад, трос натягивается с помощью электромотора и облегчает работу мышц.

Особенность экзоскелета в том, что он может приспособиться как к бегу, так и к простой ходьбе. Другие конструкции на это не способны.

Общий вес экзоскелета вместе с мотором составляет около 5 килограммов, однако разработчики хотят сделать его на 40% легче. Исследователи уже проверили эффективность разработки. Сообщается, что она сокращает энергетические затраты при ходьбе и беге на 9,3% и 4% соответственно. Эта разница эквивалентна уменьшению веса тела на 5-7 килограммов.