Учёные создали систему для проверки любых новостей на лживость. Точность - до 96%

Разработанная учеными из Центра математических наук, применяемых в промышленности, система использует комбинацию статистических моделей и методов машинного обучения для определения того, является ли конкретный контент на бразильском португальском языке ложным. Первые тесты показали, что платформа способна выявлять фальшивые новости с точностью 96%.

Система использует статистические методы для анализа характеристик текста, таких как используемые слова или наиболее часто используемые грамматические классы. Затем эти данные поступают в классификатор на основе машинного обучения, который способен различать языковые, лексические и семантические особенности фальшивых и настоящих новостей и автоматически делать вывод о том, является ли контент, представленный на платформе, ложным.

Модели были обучены на массивной базе данных реальных и ложных новостей и подверглись воздействию лексики, используемой в более чем 100 тыс статей, опубликованных за последние пять лет. Исследователи намерены использовать ложные новости, связанные с предстоящими президентскими выборами, а также контент, связанный с пандемией COVID-19, для дальнейшей калибровки моделей.