Учёные создали собак с отредактированными генами из клонированных клеток кожи

Учёные надеются, что этот метод можно будет использовать для устранения вызывающих болезни мутаций у породистых собак.

Сначала исследователи отредактировали гены клеток кожи, чтобы изменить ген DJ-1, связанный с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона. Затем учёные добавили несколько генов, в том числе один для флуоресцентного белка, чтобы было легче определить, какие клетки успешно отредактированы. После команда поместила эти клетки с отредактированными генами рядом с яйцеклетками, ДНК которых была удалена, и использовала короткие импульсы электричества, чтобы соединить их вместе.

Всего было создано 68 эмбрионов. Их имплантировали шести разным суррогатным матерям. В результате родилось два щенка. Сейчас им 22 месяца, и у них нет никаких аномалий. Впрочем, следует наблюдать за собаками и дальше.