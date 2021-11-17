Учёные создали «собакофон», чтобы животные могли звонить хозяевам

Устройство назвали DogPhone («Собакофон»). Этот мячик при перемещении передаёт сигнал на ноутбук, который запускает видеозвонок. Хозяин может выбрать, отвечать ли на вызов и когда повесить трубку. Также может позвонить своему питомцу — собаке нужно будет подвигать мяч, чтобы взять трубку. Учёные мечтают, что когда-нибудь в будущем собаки в принципе смогут созваниваться друг с другом.

«Собакофон» уже проверили на настоящем животном. Оказалось, что пёс не всегда понимал, что делает, — звонил хозяину тогда, когда не хотел этого (если можно утверждать, что он вообще когда-либо хотел).

Тем не менее авторы разработки считают, что устройство поможет собакам чувствовать себя менее одинокими, когда хозяина нет дома.