Наука и технологии
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Учёные создали «собакофон», чтобы животные могли звонить хозяевам

Это должно помочь им справиться с одиночеством
Британские специалисты разработали специальный «телефон» для домашних питомцев. Он выполнен в виде мячика и позволяет собакам связываться с хозяевами, когда те не дома.
Учёные создали «собакофон», чтобы животные могли звонить хозяевам

Устройство назвали DogPhone («Собакофон»). Этот мячик при перемещении передаёт сигнал на ноутбук, который запускает видеозвонок. Хозяин может выбрать, отвечать ли на вызов и когда повесить трубку. Также может позвонить своему питомцу — собаке нужно будет подвигать мяч, чтобы взять трубку. Учёные мечтают, что когда-нибудь в будущем собаки в принципе смогут созваниваться друг с другом.

«Собакофон» уже проверили на настоящем животном. Оказалось, что пёс не всегда понимал, что делает, — звонил хозяину тогда, когда не хотел этого (если можно утверждать, что он вообще когда-либо хотел).

Тем не менее авторы разработки считают, что устройство поможет собакам чувствовать себя менее одинокими, когда хозяина нет дома.

Источник: The Guardian
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