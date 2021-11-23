Учёные создали спасающее при передозировке веществами устройство

Наука и технологии
Сегодня в 16:05
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Учёные создали спасающее при передозировке веществами устройствоОно само вводит антидот
Учёные разработали прототип носимого устройства, которое отслеживает дыхание человека и вводит антидот налоксон, если есть признаки передозировки опиоидами.
Используемое устройство подобно инсулиновой помпе. Оно потенциально может снизить количество смертельных случаев из-за передозировки опиоидами.
Прибор крепится к животу. Он состоит из пластыря с акселерометром и небольшого корпуса с процессором, батареей и инжектором. Если устройство фиксирует, что живот поднимается и опускается не так, как это происходит при нормальном дыхании, в кожу человека вводится игла и впрыскивается антидот.
Устройство уже протестировали на 25 наркозависимых людях. Оно подтвердило свою точность. Теперь прибор нужно проверить на большем количестве людей.
Стоит отметить, что в США опиоидная эпидемия началась во второй половине 1990-х годов. Тогда врачи массово выписывали пациентам сильные вещества, помогающие от болей.
Источник: Independent