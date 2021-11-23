Учёные создали спасающее при передозировке веществами устройство

Устройство уже протестировали на 25 наркозависимых людях. Оно подтвердило свою точность. Теперь прибор нужно проверить на большем количестве людей.

Стоит отметить, что в США опиоидная эпидемия началась во второй половине 1990-х годов. Тогда врачи массово выписывали пациентам сильные вещества, помогающие от болей.