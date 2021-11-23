Наука и технологии
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Учёные создали спасающее при передозировке веществами устройство

Оно само вводит антидот
Учёные разработали прототип носимого устройства, которое отслеживает дыхание человека и вводит антидот налоксон, если есть признаки передозировки опиоидами.
Учёные создали спасающее при передозировке веществами устройство

Используемое устройство подобно инсулиновой помпе. Оно потенциально может снизить количество смертельных случаев из-за передозировки опиоидами.

Прибор крепится к животу. Он состоит из пластыря с акселерометром и небольшого корпуса с процессором, батареей и инжектором. Если устройство фиксирует, что живот поднимается и опускается не так, как это происходит при нормальном дыхании, в кожу человека вводится игла и впрыскивается антидот.

Учёные создали спасающее при передозировке веществами устройство

Устройство уже протестировали на 25 наркозависимых людях. Оно подтвердило свою точность. Теперь прибор нужно проверить на большем количестве людей.

Стоит отметить, что в США опиоидная эпидемия началась во второй половине 1990-х годов. Тогда врачи массово выписывали пациентам сильные вещества, помогающие от болей.

Источник: Independent
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