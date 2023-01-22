Учёные создали средство, предотвращающее потерю зубов у пожилых

С возрастом у людей становится меньше костной массы. Это может привести и к потере зубов. Поэтому учёные разработали препарат, восстанавливающий костную массу. Его проверили на крысах.

Препарат «обезвреживает» молекулу, которая препятствует выработке ключевого компонента регенерации при травмах. Повышение уровня этого компонента временно изменяет ткани до состояния эмбриональных. В результате, животные смогли восстановить ткань десны и костную ткань челюсти.