Учёные создали супержеле, которое выдержит на себе слона

Авторы разработки — исследователи из Кембриджского университета. Материал выглядит как мягкое желе, но если на него надавить, можно понять, что он чрезвычайно твёрдый.

В материале есть не только вода, но и сеть полимеров, удерживаемых вместе за счёт обратимых взаимодействий, которые контролируют механические свойства. Это первый такой мягкий материал со столь значительным сопротивлением сжатию.

Супержеле можно использовать много где, например в мягкой робототехнике, биоэлектронике или даже в качестве замены хряща в биомедицинских целях.

Сейчас учёные намерены продолжать работу над материалом, улучшая его.