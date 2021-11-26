Учёные создали супержеле, которое выдержит на себе слона

Наука и технологии
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Учёные создали супержеле, которое выдержит на себе слонаМожет много где пригодиться
Учёные разработали желеподобный материал, который на 80% состоит из воды, но при этом может выдержать вес, эквивалентный весу слона.
Авторы разработки — исследователи из Кембриджского университета. Материал выглядит как мягкое желе, но если на него надавить, можно понять, что он чрезвычайно твёрдый.
В материале есть не только вода, но и сеть полимеров, удерживаемых вместе за счёт обратимых взаимодействий, которые контролируют механические свойства. Это первый такой мягкий материал со столь значительным сопротивлением сжатию.
Супержеле можно использовать много где, например в мягкой робототехнике, биоэлектронике или даже в качестве замены хряща в биомедицинских целях.
Сейчас учёные намерены продолжать работу над материалом, улучшая его.
Источник: Phys.org