Учёные создали таблетку из фекалий для лечения кишечных инфекций

Таблетки могут стать менее инвазивным и более удобным методом лечения кишечной инфекции. Согласно отчёту журнала Science, людям, страдающим от повторяющихся инфекций, вызываемых бактерией Clostridium difficile, то есть, проще говоря, от диареи, полезна трансплантация фекальной микробиоты. Однако для этого используется колоноскопия, что, как минимум, неприятно.

Таблетка же содержит обеззараженные человеческие фекалии, из которых удалено всё, что могло бы представлять опасность. Оставшиеся микробы могут вытеснить из кишечника бактерию Clostridium difficile. Средство уже прошло три стадии испытаний и признано эффективным. Таблетка получила название SER-109. Купить её пока нельзя.