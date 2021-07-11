Учёные создали технологию, которая может «видеть» сквозь стены

Наука и технологии
Сегодня в 17:34
Учёные создали технологию, которая может «видеть» сквозь стеныМожно использовать в военных целях
Исследователи разработали новую радиолокационную систему, которая может создавать в реальном времени изображения объектов, находящихся за стеной или движущихся с гиперзвуковой скоростью.
Радиолокационная система использует микроволны. Такая длина волны позволяет излучению проходить через стены и пол.
Традиционные радары отправляют радиоволны в нужную зону через передатчик. Эти волны отражаются от всего, что находится поблизости, и регистрируются приёмником. Благодаря этим данным можно определить местоположение, размер и перемещение объектов. Новая система работает похожим образом, только у неё есть несколько передатчиков и один очень мощный и чувствительный приёмник.
Систему можно будет применять как в гражданских, так и в военных целях, например, для отслеживания ракет противника.