Учёные создали технологию, которая может «видеть» сквозь стены

Радиолокационная система использует микроволны. Такая длина волны позволяет излучению проходить через стены и пол.

Традиционные радары отправляют радиоволны в нужную зону через передатчик. Эти волны отражаются от всего, что находится поблизости, и регистрируются приёмником. Благодаря этим данным можно определить местоположение, размер и перемещение объектов. Новая система работает похожим образом, только у неё есть несколько передатчиков и один очень мощный и чувствительный приёмник.

Систему можно будет применять как в гражданских, так и в военных целях, например, для отслеживания ракет противника.