Учёные создали тень из света в уникальном эксперименте

Опубликовано 14 ноября 2024, 17:301 мин.
Учёные создали тень из света в уникальном экспериментеЛазерном эксперименте
Учёные из Национальной лаборатории Брукхейвена продемонстрировали, что свет может отбрасывать тень. Используя зелёный лазер, направленный через кристалл рубина, учёные создали тень, освещая установку сбоку синим лазером. Хотя обычно для создания тени требуется объект с массой, этот эксперимент показывает, что при определённых условиях свет может прерывать и затенять другой свет.
© R. A. Abrahao, H. P. N. Morin, J. T. R. Pagé, A. Safari, R. W. Boyd, J. S. Lundeen
Эффект возникает, когда зелёный лазер изменяет степень поглощения синего света кристаллом. Блокированный синий свет проецирует видимую тень на экран, точно повторяя форму зелёного лазера. Ведущий исследователь Рафаэль Абрахао поясняет, что это «настоящая тень», видимая невооружённым глазом, с контрастом до 22%, как тень дерева в солнечный день.
Хотя эксперимент в основном носит исследовательский характер, он может привести к новым методам изготовления, визуализации и освещения. Результаты были опубликованы в журнале Optica.