Учёные создали тень из света в уникальном эксперименте

Эффект возникает, когда зелёный лазер изменяет степень поглощения синего света кристаллом. Блокированный синий свет проецирует видимую тень на экран, точно повторяя форму зелёного лазера. Ведущий исследователь Рафаэль Абрахао поясняет, что это «настоящая тень», видимая невооружённым глазом, с контрастом до 22%, как тень дерева в солнечный день.

Хотя эксперимент в основном носит исследовательский характер, он может привести к новым методам изготовления, визуализации и освещения. Результаты были опубликованы в журнале Optica.