Учёные создали тончайшие сворачиваемые в рулон динамики

Кратко о работе пишет «Популярная механика». Ранее немецкие исследователи разработали книгу, в страницы которой были встроены динамики. Эти страницы состояли из двух слоёв проводящего органического полимера. Они работали как электроды. Между слоями располагался пьезоэлектрический слой. Под действием тока она вибрировал и создавал звук.

Теперь же исследователи продемонстрировали подобное изделие, которое можно печатать цельным полотном и затем сворачивать его в рулон. Учёные уже создали прототип кольцевого динамика под названием T-Ring. Он очень лёгкий — весит 150 граммов.

Такие динамики можно применять в музеях и торговых центрах.