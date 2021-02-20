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Наука и технологии
Сегодня в 20:46

Учёные создали ультрафиолетовый «телевизор» для животных

Чтобы изучить их зрение
Учёные из Квинслендского университета разработали ультрафиолетовый «телевизор» для животных. Он поможет исследователям лучше понять, как животные видят мир.

До сих пор ни одно устройство не могло протестировать ультрафиолетовое зрение животных — то есть способность видеть волны света длиной короче 400 нм.

Доктор Сэмюэл Пауэлл (Dr. Samuel Powell) из Квинслендского института мозга рассказал, что новая технология поможет раскрыть секреты зрения рыб, птиц и насекомых.

«Человеческие телевизоры используют три цвета — красный, зелёный и синий — чтобы создавать изображения, но наша новая технология оперирует пятью, включая фиолетовый и ультрафиолетовый», — пояснил учёный. — «С помощью этого дисплея можно показывать животным простые формы, проверять их способность различать цвета или их восприятие движения путём перемещения точечных узоров».

Экран имеет очень низкое разрешение 8 x 12 пикселей. Сам по себе он тоже небольшой. Но этого достаточно, чтобы показывать точечные образцы для теста Ишихара. Люди, проходя этот тест, рассказывают о том, что они видят. А животные выклёвывают «странные» точки.