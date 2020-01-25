Учёные создали ультратонкий сенсорный экран, который можно скрутить в трубочку

Сообщается, что данный материал в сто раз тоньше, чем существующие сенсорные экраны. По сути, это токопроводящий лист, для создания которого учёные использовали тонкую плёнку, часто применяющуюся в тачскринах смартфонов. Получившиеся тончайшие листы уже совместимы с существующими электронными технологиями и благодаря своей невероятной гибкости могут в будущем производиться по рулонной технологии.

Для того, чтобы придать материалу такие свойства, учёные изменили его изнутри, то есть кристаллическую структуру. Получился недорогая альтернатива современным сенсорным экранам. Исследователи заявляют, что смартфон с таким тачскрином будет потреблять меньше энергии, а значит сможет стать за 10% автономнее.