Наука и технологии
Сегодня 17:27
Учёные создали «умную» многоразовую губку для очистки воды от нефти
Её достаточно выжать и использовать снова
Команда учёных во главе со специалистами из Северо-Западного университета создали «умную» многоразовую губку для очистки воды от нефти. Она может быть использована более нескольких десятков раз.
В пресс-релизе университета сообщается, что губка способна впитывать количество вещества более чем в 30 раз превышающее её собственный вес. Она покрыта специальным нанокомпозитным материалом, обладающим олеофильными, гидрофобными и магнитными свойствами.
Губку можно использовать для очистки воды от разливов нефти, не принося при этом дополнительного вреда морской флоре и фауне. После использования её достаточно выжать и затем применять повторно. Это недорогой и экологичный метод.
В будущем учёные надеются адаптировать «умную» губку под очистку воды от сельскохозяйственных загрязнений.