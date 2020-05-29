Учёные создали «умную» многоразовую губку для очистки воды от нефти

В пресс-релизе университета сообщается, что губка способна впитывать количество вещества более чем в 30 раз превышающее её собственный вес. Она покрыта специальным нанокомпозитным материалом, обладающим олеофильными, гидрофобными и магнитными свойствами.

Губку можно использовать для очистки воды от разливов нефти, не принося при этом дополнительного вреда морской флоре и фауне. После использования её достаточно выжать и затем применять повторно. Это недорогой и экологичный метод.

В будущем учёные надеются адаптировать «умную» губку под очистку воды от сельскохозяйственных загрязнений.