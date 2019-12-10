Учёные создали «умные» наушники для предотвращения аварий

Сколько раз вы слышали, что ходить в наушниках по улице небезопасно? Учёные, похоже, решили доказать, что так бывает не всегда. Стоит отметить, что наушники для предотвращения аварий — не новинка. Но существующие устройства не очень эффективны, так как обладают высокой чувствительностью и слишком часто срабатывают зазря на оживлённых улицах.

Исследователи Колумбийского университета же работают над наушниками, которые могут отделять звук автомобиля от всех остальных. Для этого они используют искусственный интеллект. О приближении машины устройство оповещает владельца особым сигналом.

Сейчас учёные тестируют прототипы наушников на шумных улицах Нью-Йорка.